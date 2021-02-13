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    ı tüm düzeni değiştirdi! İşte 10 maddede yani hayatımız...

    Aralık 2019'da 'in kentinde ortaya çıkan yeni tip ı dünyayı kararttı. Virüs korkusuna kimse evinden çıkamadı Okula iş yerine internetle bağlandı. İşte i ile birlikte değişen düzenimiz ve 10 maddede yeni hayatımız...

    Takvim
    10'line'
    i dünyayı kararttı. Şehirler boşaldı. Corona korkusuyla kimse evden çıkamadı. Okula, iş yerine internetle bağlandı.



    Kadınlar yüz estetiği yaptırdı.



    Saçlar sarıdan siyaha döndü.



    Makyaj kültürü değişti.



    İnternet alışverişi başladı.


    Yeme alışkanlıkları farklılaştı.



    Ekrandan tedavi dönemi başladı.

    Evler spor salonuna döndü.

    İşte yeni hayatımız:

    1- Okullarda zil çalmadı, çocuklar uzaktan eğitime başladı.

    2- Anne-baba, bu süreçte bol bol yedi, vücutlar yağ bağladı.

    3- Bu nedenle online diyet ve spor programları patladı.

    4- Doktorlar bile uzaktan muayene ve tedavi uyguladı.

    5- Kadınlar saçını doğal rengine bıraktı. Sarışın sayısı azaldı.

    6- İyi görüntü i estetik yaptıranlar giderek arttı.

    7- Çarşı pazar olmayınca internet alışverişi zirve yaptı.

    8 -Herkes günün 24 saati hizmet veren kuryelerle tanıştı.

    9 - Kentten köye göç başladı. 'un nüfusu dahi azaldı.

    10 - Dev şirketler ofislerini kapattı. Personel evden çalıştı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum



















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    Haberler Güncel Koronavirüs salgını tüm düzeni değiştirdi! İşte 10 maddede yani hayatımız...