CHP'li Enis Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılamanın infazın durdurulması hükmetmesi sonucu hazırlanan Meclis Başkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nun bilgisine sunuldu. Böylece Berberoğlu yeniden vekil statüsüne kavuşmuş oldu.
Berberoğlu'nun avukatları geçtiğimiz gün, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için 3 ayrı suçtan hazırlanan fezlekeye itirazda bulundu. İtirazın ana gerekçesi ise Berberoğlu'nun sadece "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanabileceği, dolayısıyla sadece bu suçu içeren yeni bir fezleke düzenlenmesi talebi oldu.
"DÜZELTİLECEK BİR HUSUS YOK"
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun avukatlarının yaptığı itirazın incelemesini tamamladı. Mahkeme kararında, Berberoğlu hakkında "Siyasal veya askerî casusluk", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçlarından hazırladığı fezlekede düzeltilecek bir husus olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verdi.