Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.02.2021 16:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2021 16:59
    ABONE OL

    SON DAKİKA: hakkında hazırlanan fezlekenin iade edilmesi ve yeni fezleke hazırlanması talebi reddedildi

    Son dakika haberi: Yeniden milletvekili olan 'li 'nun avukatları . Ağır Ceza Mahkemesi'ne 3 ayrı suçtan hazırlanan fezlekeye sadece "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan düzenlenmesi talebiyle itiraz etti. hakkında yeniden fezleke düzenlenmesini talebini, yasama dokunulmazlığının sadece eylemler bakımından kaldırılabileceğini, suçun hukuki tasnifinin mahkemeye ait olduğunu vurgulayarak, fezlekede düzeltilecek bir husus olmadığına hükmetti.

    Berberoğlu hakkında o talep reddedildi

    CHP'li Enis Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılamanın infazın durdurulması hükmetmesi sonucu hazırlanan Meclis Başkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nun bilgisine sunuldu. Böylece Berberoğlu yeniden vekil statüsüne kavuşmuş oldu.

    Berberoğlu'nun avukatları geçtiğimiz gün, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için 3 ayrı suçtan hazırlanan fezlekeye itirazda bulundu. İtirazın ana gerekçesi ise Berberoğlu'nun sadece "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanabileceği, dolayısıyla sadece bu suçu içeren yeni bir fezleke düzenlenmesi talebi oldu.

    "DÜZELTİLECEK BİR HUSUS YOK"
    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun avukatlarının yaptığı itirazın incelemesini tamamladı. Mahkeme kararında, Berberoğlu hakkında "Siyasal veya askerî casusluk", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçlarından hazırladığı fezlekede düzeltilecek bir husus olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verdi.

        "DOKUNULMAZLIK SADECE EYLEMLER BAKIMINDAN KALDIRILABİLİR"
        Mahkeme kararında, 3 ayrı suçtan Berberoğlu hakkında fezleke hazırlandığını, yasama dokunulmazlığının sadece eylemler bakımından kaldırılabileceğini, suçun hukuki tasnifinin mahkemeye ait olduğu vurguladı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Enis Berberoğlu hakkında hazırlanan fezlekenin iade edilmesi ve yeni fezleke hazırlanması talebi reddedildi