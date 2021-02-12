Berberoğlu'nun avukatları geçtiğimiz gün, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için 3 ayrı suçtan hazırlanan fezlekeye itirazda bulundu. İtirazın ana gerekçesi ise Berberoğlu'nun sadece "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanabileceği, dolayısıyla sadece bu suçu içeren yeni bir fezleke düzenlenmesi talebi oldu.