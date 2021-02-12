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    Başkan 'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti

    Bir süredir ’nde organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hafız Abdullah Nazırlı tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Başkan , 25 Ocak’ta Nazırlı'yı tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

    Hafız Abdullah Nazırlı vefat etti

    'ın kanaat önderlerinden hayatını ilime adayan Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti. Bir süredir 'nde organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören 101 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 'nda imamlık, vaizlik ve Kur'an öğreticiliği görevlerinde de bulunan Hafız Abdullah Nazırlı, çok sayıda öğrenci yetiştirmişti.

    BAŞKAN ERDOĞAN, SIK SIK HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI'YI ZİYARET EDERDİ
    Cumhurbaşkanı da Elazığ'ı her ziyaretinde Hafız Abdullah Nazırlı'yı ziyaret ederek sohbet edip duasını alırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son Elazığ ziyareti olan 25 Ocak tarihinde de Hafız Abdullah Nazırlı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

    CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
    Merhum Hafız Abdullah Nazırlı hoca için Cumartesi günü saat 14.00'da nde cenaze namazı kılınacağı ardından da 'taki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

    HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI KİMDİR?
    Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası 'ın ilçesinde İmam-zadeler 'den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı , annesi Elazığ'ın Hoş köyünden Çuvalcı-zadeler 'den İbrahim Efendi'nin kızı Hanım'dır. Babası tarafından soy kütüğü 'ye dayanmasından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan sadece on tanesi Hafız Abdullah tarafından koruma altına alınabilmiştir. Hafız Abdullah Nazırlı'nın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar. 12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ'a getirilir. Hafız Abdullah Nazırlı bütün ömrünü Kur'an eğitim ve öğretimine adamıştır. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak 'e hizmet etmiş, 1000 civarında hafız yetiştirmiş ve 5000 civarında insana Kur' an-ı Kerim' i öğretmiştir.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti