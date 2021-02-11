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    • 11.02.2021 12:05
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    , , , , ? Sorusunun yanıtı belli oldu. Yüzbinlerce kişi ÖSYM’den gelecek açıklamayı merakla ve heyecanla bekliyordu. Koronavirüs salgınından dolayı sınavların tarihleri erteleniyor ya da online olarak yapılıyordu. Peki nedir? ÖSYM 2021 yılı sınavlarını ne zaman ve nasıl gerçekleşetirecek? İşte 2021 yılı PSS, YKS, DGS, YÖKDİL, ALES ve MSÜ sınav tarihleri…

    takvim.com.tr
    KPSS, YKS, DGS, YÖKDİL, ALES ve MSÜ sınavları hangi gün yapılacak?

    Gündemde sıklıkla araştırılan KPSS, YKS, DGS, YÖKDİL, ALES ve MSÜ sınavları hangi gün yapılacak? Sorularının yanıtları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından güncel duyuru yayınlandı ve 2021 yılında gerçekleştirilecek KPSS, YKS, DGS, YÖKDİL, ALES ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu, hayalleri için katılacakları ÖSYM 2021 sınav tarihleri haberimizde yer alıyor.

    2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

    İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi ve tarihleri;

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

        * Güncel gelişmelere ve salgının seyrine göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

        ** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

        *** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

        **** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanabilecektir.

        ***** Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılan yabancı dil sınavları, sadece elektronik sınav olarak ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında) bu takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
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        Haberler Güncel Netleşti! KPSS, YKS, DGS, YÖKDİL, ALES ve MSÜ sınavları hangi gün yapılacak? ÖSYM 2021 sınav tarihleri!