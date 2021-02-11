Gündemde sıklıkla araştırılan KPSS, YKS, DGS, YÖKDİL, ALES ve MSÜ sınavları hangi gün yapılacak? Sorularının yanıtları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından güncel duyuru yayınlandı ve 2021 yılında gerçekleştirilecek KPSS, YKS, DGS, YÖKDİL, ALES ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu, hayalleri için katılacakları ÖSYM 2021 sınav tarihleri haberimizde yer alıyor.
2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi ve tarihleri;
ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.