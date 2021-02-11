Gündemde sıklıkla araştırılan KPSS, YKS, DGS, YÖKDİL, ALES ve MSÜ sınavları hangi gün yapılacak? Sorularının yanıtları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından güncel duyuru yayınlandı ve 2021 yılında gerçekleştirilecek KPSS, YKS, DGS, YÖKDİL, ALES ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu, hayalleri için katılacakları ÖSYM 2021 sınav tarihleri haberimizde yer alıyor.