Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tatlıcı kardeşlerin arasındaki miras kavgası sınırları aştı: , 'dan 740 milyon dolar alacak

    Merhum işadamı ’nın oğulları ve arasındaki miras kavgası, 2018’de ’de başladı. , kardeşi Uğur’un iftiraları yüzünden iş kayıpları yaşadığını belirterek ’nde dava açtı. ABD'deki davada Mehmet Tatlıcı, 740 milyon dolar kazandı.

    Tatlı miras!

    Merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın oğulları Mehmet ve Uğur Tatlıcı arasındaki miras kavgası, 2018'de ABD'de başladı. Mehmet Tatlıcı, kardeşi Uğur'un iftiraları yüzünden iş kayıpları yaşadığını belirterek Palm Beach Çevre Mahkemesi'nde dava açtı.

    Dosyada, Boca Raton'daki 4 mülk, iki ABD banka hesabı ve diğer varlıklar vardı. 2019'da 6 jüri üyeli davada, Uğur Tatlıcı'nın ağabeyine ödeme yapması yönünde karar çıktı.

    Mehmet Tatlıcı'nın Türkiye'deki yasalara göre mirastaki saklı payının yaklaşık yüzde 18.5 olduğu anlatıldı.

        Mirasın 4 milyar dolar olduğu hesaplanarak, Mehmet Tatlıcı'ya düşen payın 740 milyon dolar olduğu açıklandı.

        Mahkeme Başkanı, bu hesaplamalardan sonra Tatlıcı'nın 740 milyon dolar mirasa hak kazandığı kararını açıkladı.

        Ancak Uğur Tatlıcı'dan buna itiraz geldi. Böylece bu dava Florida'da en yüksek parayı içeren dava olarak kayıtlara geçti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Tatlıcı kardeşlerin arasındaki miras kavgası sınırları aştı: Mehmet Tatlıcı, Uğur Tatlıcı'dan 740 milyon dolar alacak