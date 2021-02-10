Merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın oğulları Mehmet ve Uğur Tatlıcı arasındaki miras kavgası, 2018'de ABD'de başladı. Mehmet Tatlıcı, kardeşi Uğur'un iftiraları yüzünden iş kayıpları yaşadığını belirterek Palm Beach Çevre Mahkemesi'nde dava açtı.
Dosyada, Boca Raton'daki 4 mülk, iki ABD banka hesabı ve diğer varlıklar vardı. 2019'da 6 jüri üyeli davada, Uğur Tatlıcı'nın ağabeyine ödeme yapması yönünde karar çıktı.
Mehmet Tatlıcı'nın Türkiye'deki yasalara göre mirastaki saklı payının yaklaşık yüzde 18.5 olduğu anlatıldı.