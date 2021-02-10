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    • 10.02.2021 17:39
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    Son dakika: 'den için sarı alarm! Bu akşam saatlerine dikkat! |

    Son dakika haberleri... 'den gelen son dakika açıklamasına göre, Güney ve güneybatı yönlerinden (62-74 km) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km) şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji çatı uçması ve soba gazı zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunurken fırtınanın bu akşam saatlerinde başlayarak cuma sabahına kadar süreceği de kaydedildi.

    Meteoroloji, İstanbul için 'sarı' kodla fırtına uyarısı yaptı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan uyarıda, "Güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (62-74 km) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

    Açıklamada fırtınanın bu akşam saatlerinde başlayarak cuma sabahına kadar süreceği de kaydedildi.

        "RÜZGAR UYARILARINA DİKKAT EDELİM"
        A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Toros, "Ülkemiz daha çok güneyli hava hareketlerine hakim. Bundan dolayı da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla karşı karşıyayız.

        Belli noktalarda rüzgarın şiddeti fazla olabiliyor. bunlar da çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuz durumlar oluyor.

        Bundan dolayı meteorolojinin uyarılarına dikkat etmeliyiz." şeklinde konuştu.
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        Haberler Güncel Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için sarı alarm! Bu akşam saatlerine dikkat! |HAVA DURUMU