Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Antik Kenti, tüm dünyanın gözlerini Türkiye'ye çevirdi. Antik kentin Millattan Önce 10 bin yılında kurulduğu belirtildi. Bu dünya üzerinde insan ve yaşama dair bilinen en eski tarihti. Araştırmacı-Yazar, Belgesel Film Yönetmeni, Aktivist ve Fotoğraf Sanatçısı Ersin Alok ise Türkiye'de Göbeklitepe'den de daha eski bir yer olduğunu söyledi. Tırşin Yaylası'nı işaret etti. İşte Alok'un TAKVİM'e özel açıklamaları:
14 BİN KAYA RESMi VAR
Ben hayatımda çok zoolog olmak istedim. Çünkü dağlar inanılmaz gizemli köşeleri olan yerler. Bu zoolojik özelliklerin içinde yaşamış olanlar gözüme çarpmaya başladı. Psikoloji okurken prehistorya (tarih öncesi) okumaya başladım. 1953'de ilk kaya üstü resimleri gördüm.Van-Hakkari sınırlarında arasında Namlı yakınlarındaki Tırşin Yaylası'nda bulunan kaya üstü resimleri büyüleyiciydi. Çünkü kaya üstü resimlerini yapanlar istek ve arzu resimlerinin ifadesi olarak yaparlar.
İtalya'da kaya üstü resimlerinin toplamı 3 bini geçmezken Tırşin'de 14 bin adet var. Doğu Anadolu kronolojisi içinde önemli yer tutan bu resimlerden, Tırşin Yaylası kaya resimleri, 40 yıldır bilim insanları tarafından çeşitli sebepler yüzünden ziyaret edilememiştir. 2 bin 800 metre yükseklikte bulunan kaya resimleri, taşlara vurgu yöntemi ile işlenmiş.