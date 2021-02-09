Yangının şiddetinin fazla olduğunu dile getiren Çakır, şöyle konuştu:

"Gece yangının şiddeti çok fazlaydı. Şiddeti nedeniyle hızlı şekilde yayılım gösterdi. Tüm arkadaşlarımızın buraya yönlendirilmesi 1,5-2 saat sürdü. Arkadaşlarımızın yangına sağlıklı müdahalesi 3.30-4.00 gibi başladı. Şu an Allah'a şükür rüzgarın şiddetini kaybetmesi ve yönünü deniz istikametine çevirmesi ile yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Şu anki tespitlere göre 3 evimiz tamamen yandı. Bir evimizde de çatı yangını söz konusu. Şu ana kadar can kaybı yok."

Havanın çok kuru olduğunu aktaran Çakır, "Gece 4.30 gibi buradaydım, 18 derece hava sıcaklığı vardı. Yangına müdahalede gece şartlarında zorlandık ama şu an için ilk oranda kontrol altında diyebiliriz." diye konuştu.