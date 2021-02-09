Silah tehdidiyle topladıkları haraçları terör örgütü El-Kaide’ye gönderen şüpheliler yakalandı





2020'DE FESHEDİLEN DERNEK, FAALİYETİNE DEVAM ETMİŞ

Bu arada, söz konusu derneğin 2020'nin şubat ayında feshedildiği, ancak faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. Dernek çatısı altında örgüte sempatizan yetiştirme amacıyla çeşitli toplantılar yaptıkları da öğrenildi. Polisin söz konusu dernekte yaptığı aramalarda, yasaklı yayınlar ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Dernek mühürlendi.