Silah tehdidiyle topladıkları haraçları terör örgütü El-Kaide’ye gönderen şüpheliler yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, Daru's Selam Derneği adı altında, Suriye'deki El-Kaide terör örgütüne göndermek için haraç toplandığını belirledi.
Başkanlığını M.Ö.'nün yaptığı Daru's Selam Derneği'nde 5 kişinin, kentte en son 2 esnaftan silah tehdidiyle 300 bin TL haraç almaya çalıştıkları, daha sonra da onları bıraktıkları tespit edildi.
Bu bilgiler üzerine savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 3 Şubat günü şafak vakti operasyon düzenledi. Polisin, eş zamanlı yaptığı baskınlarda haraç isteme olaylarına karışan şüpheliler M.Ö., B.E., E.Ö., S.S.E. ile M.S. yakalandı.