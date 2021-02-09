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    • 09.02.2021 17:06
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    'ta mutasyonlu koronavirüs karantinası

    'ta bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. 'nca alınan karar doğrultusunda, temaslıların olabileceği şüphesiyle ve bulaş riskinin azaltılması amacıyla mahallede bugün saat 15.00 itibarıyla karantina uygulaması başlatıldı.

    Sivas'ta mutasyonlu koronavirüs karantinası

    'ın ilçesine bağlı mahalle, tespit edilen mutasyonlu koronavirüs vakası nedeniyle tedbir amacıyla karantinaya alındı.

    Mutasyona uğramış koronavirüsün 'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra 'nca illere gönderilen kitlerle yapılan taramalarda, Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Şeyhler Mahallesi'nde mutasyonlu virüs vakası tespit edildi.

    'nca alınan karar doğrultusunda, temaslıların olabileceği şüphesiyle ve bulaş riskinin azaltılması amacıyla mahallede bugün saat 15.00 itibarıyla karantina uygulaması başlatıldı.

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