Eskişehir'de vücudunu fiziksel anlamda yüzde 98'ini kullanamayan Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası Hatice Özkan, engel tanımadı. Herkesin taktirini kazandı. Doktorların 10 aylıkken SMA teşhisi koyduğu Özkan, 19 yıllık eğitim hayatında farklı bölümlerden başarıyla diploma aldı. Özkan, ilkokuldan bu yana hep uzaktan eğitim aldı.

Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Adalet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinden mezun oldu. Şu anda 6'ıncı bölümü bitirmek için gün saymaya başladı. Ayrıca 3 okulda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi'nin AKADEMA platformunda verdiği çevrimiçi derslerle farkındalık oluşturmaya da başladı. Burada engellilere yönelik, ama hedef kitlesi tüm toplum olan, engellilerin başarıları ile farkındalıklarını anlatan 6 haftalık bir eğitimin danışmanlığını yapmaya başladı.

Özkan'ın verdiği canlı derslere, yurtdışında da katılım olduğu anlaşıldı. Özkan, "Engellilerin başarı videolarıyla dersimin içeriklerini anlattım. Çünkü insanlara ancak başardıklarınızla bir şeyleri gösterebilirsiniz. Ben de bu eğitimle hem kendi başarımı hem de engellere rağmen insanların neler başarabildiklerini anlatarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyorum" ifadelerini kullandı.