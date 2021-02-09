



İBB KURNAZLIK YAPTI

Sabah'ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendine göre bir kurnazlık yaptığını kaydeden Göksu daha sonra şunları söyledi: "Borçlanma Töreni yapıp, (tahvil ihracı) dedi. Borçlanma diyemiyor. Çünkü borçlanmak 'ihanettir' diyordu. Tahvil ihraç etti… (Sanki) vagonlar, büyük işler yaptı.