YÖK anket nerede? Üniversiteler açılacak mı sorusuna yanıt olacak! YÖK anket yapmak için tıklayınız!

YÖK anket nerede? Üniversiteler açılacak mı sorusunun cevabı merakla bekleniyor. YÖK anket yapma ekranı milyonlarca üniversite öğrencisinin bahar döneminde eğitimini etkileyebilir. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamalara göre kurum, üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin konuyla ilgili neler düşündüğünü soracak. Öğrenciler de ankete yoğun ilgi gösteriyor. Peki, YÖK anket nereden yapılır?
YÖK ANKET NASIL OLACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenliyor.
"Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı" çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, "üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.
"Öğrenci" ve "akademisyenler"e yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.
Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.
YÖK ANKET NEREDE?
Aşağıdaki bağlantıdan YÖK anket sayfasına giriş yapabilir ve YÖK'ün sitesindeki yönergeleri takip edebilirsiniz. Ancak belirtmek gerekir ki anket henüz yayınlanmadı. Anket yayımlandığı takdirde detaylı bilgiler haberimizde olacak.
Anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00'ye kadar cevaplandırılması gerekecek. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarına ışık tutacaktır. Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşılacağı açıklandı.