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    • 08.02.2021 20:11
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    Son dakika: Başkan , Başbakanı ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan , Başbakanı ile görüştü. Türkiye-Almanya iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

    Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
    Başkan , Başbakanı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

    Türkiye-Almanya iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

    Başkan Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.



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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü