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    • 08.02.2021 16:55
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    'den seferleriyle ilgili yeni açıklama

    sosyal medya hesabından, çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, 21 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

    THY'den İsrail seferleriyle ilgili yeni açıklama

    Türk Hava Yolları (), çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, 21 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

    THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail yetkili makamlarınca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar 21 Şubat 2021 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur." denildi.

    Yolcuların bilet işlemlerini 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği kaydedildi.

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    Haberler Güncel THY'den İsrail seferleriyle ilgili yeni açıklama