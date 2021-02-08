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    • 08.02.2021 17:16
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    ? 8-14 Şubat haftası yapılacak?

    Pandemi döneminde yasakların kaldırılmasına yönelik önemli kararların alındığı yapılacak? sorularına yanıt aranıyor. Gözler ikinci normalleşme dönemine çevrilirken, sorusu sık sık gündeme geliyor. Son toplantıda alınan karara göre, 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacağı duyurulmuştu.

    takvim.com.tr
    Bugün kabine toplantısı var mı? 8-14 Şubat haftası kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

    8-14 Şubat haftası kabine toplantısı için heyecan dorukta. Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla vatandaşlara birçok güzel haberler vereceğini ifade etmişti. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı da gündemin en çok merak edilen sorusu oldu. Toplantıda yasakların hafifletilmesine yönelik beklenti oluştu.

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kabine toplantısının 10 Şubat Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

    AK Parti Bayburt – Giresun – Niğde – Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim.' dedi.

    1 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu kararlar şu şekildedir:

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hukuki ve ekonomi reform paketleri üzerinde çalışmaların başladığını duyurdu! Bu paketle beraber her kesimin ihtiyacının gözetildiğini de açıklamasına ekledi. Bu kapsamlı çalışmanın tüm vatandaşların faydasına olduğu müjdesini verdi!

        • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinde halka yaptıkları desteklerin tümünü açıklamasında özetledi. Sağlık sektörüne destekleri, emekli maaşları, 80 yaş üstü vatandaşların takip edilmesi, ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı canlandırmak üzerine yaptıkları çalışmalar listeleyen Erdoğan, vatandaşların aç ve açıkta bırakıldığı yönündeki spekülasyonlara cevap verdi.

        • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklarken yüz yüze eğitim konusuna da değindi. Erdoğan, 1 Mart 2021'den itibaren okullarda eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu. Bunun için vaka sayıları ve aşı durumu değerlendirilecek. Erdoğan, 8. ve 12. sınıflar ile de merak edilen sorulara cevap verdi. Özel okullar, 8., 12. ve ilkokul öğrencilerini de kapsayan tüm eğitim kurumları için 1 Mart'ta eğitimin başlaması ile ilgili çalışmalar hızlıca başlayacak.
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