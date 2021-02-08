Bugün kabine toplantısı var mı? 8-14 Şubat haftası kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

8-14 Şubat haftası kabine toplantısı için heyecan dorukta. Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla vatandaşlara birçok güzel haberler vereceğini ifade etmişti. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı da gündemin en çok merak edilen sorusu oldu. Toplantıda yasakların hafifletilmesine yönelik beklenti oluştu.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine toplantısının 10 Şubat Çarşamba günü yapılması bekleniyor.
AK Parti Bayburt – Giresun – Niğde – Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim.' dedi.
1 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu kararlar şu şekildedir:
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hukuki ve ekonomi reform paketleri üzerinde çalışmaların başladığını duyurdu! Bu paketle beraber her kesimin ihtiyacının gözetildiğini de açıklamasına ekledi. Bu kapsamlı çalışmanın tüm vatandaşların faydasına olduğu müjdesini verdi!