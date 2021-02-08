



YÜZDE 58 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu ve D-100 kara yolu başta olmak üzere ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlenirken, Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası, Şile otoyolu Üsküdar yönünde trafik yoğunluğu oluştu.