Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yayımlanan rehber, salgın sürecinde korku ve kaygı gibi sorunlarla baş etmek için kaynak olma özelliği taşıyor.
Çocuk sitesi evlerindeki çocukların Kovid-19'dan korunması için hazırlanan rehberle, salgın döneminin iyi şekilde yönetilmesi, ebeveyn ve çocuk bakımından sorumlu olanların da bilgilendirilmesi hedefleniyor.
Yeni rehberde öncelikle, doğru kaynaktan bilgi edinmenin önemine işaret ediliyor.
Rehberde, psikososyal ihtiyaçların tespiti, bu doğrultuda hayata geçirilmesi uygun görülen çözüm önerilerinin belirlenmesi ve uygulanacak yöntemler konusundaki yol haritası anlatılıyor.
Fiziksel ve psikolojik sağlığın korunmasına yönelik önlemler ve yapılması gerekenlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı rehberde, beslenmeden fiziksel aktiviteye kadar izlenmesi gereken adımlar yer alıyor.
HER YAŞ GRUBU FARKLI TEPKİLER VERİYOR
Rehberde, farklı yaş grubundaki çocuk ve gençlerin bu süreçte kaygı ya da diğer psikososyal durumlara verebileceği tepkilere ilişkin uzmanların değerlendirmesi de bulunuyor.
Bu kapsamda, 2 yaşından küçük çocukların, ailelerinin ya da çocuk bakımından sorumlu personelin kaygılarından doğrudan etkilendiği belirtilerek, bebeklerin normalden daha fazla ağlayabileceği, kucakta tutulmak ve daha fazla sarılmak isteyebileceği vurgulanıyor.