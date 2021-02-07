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    • 07.02.2021 11:33
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    MSB: '' 'nde gerçekleşti!

    Son dakika haberi... 'ndan yapılan yazılı açıklamada, "'nın, Kara ve Deniz Kuvvetlerine ait birliklerin katılımı ile bölgesinde gerçekleştiği duyuruldu.

    MSB paylaştı! Nefes kesen tatbikat

    , ''nın, Kara ve Deniz Kuvvetlerine ait birliklerin katılımı ile bölgesinde gerçekleştiğini açıkladı.
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " unrları, zırhlı/mekanize birlikler ile istihkâm birliklerinin yakın iş birliği içerisinde esaslarına göre icra edilen tatbikatta; tanklar su tabanına basarak, Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcıları ise (GZPT) yüzerek derin sulardan geçiş yapmıştır. Envantere yeni giren araçları, istihkâm birlikleri tarafından tesis edilen Nakliye Takımlarıyla ve inşa edilen köprüler üzerinden başarılı bir şekilde geçiş icra etmiştir. Sulardan Geçiş Tatbikatı'nda birliklerin istihkâm yetenekleri, sulardan geçiş teçhizatları ve müşterek harekât icra etme kabiliyetleri başarıyla test edilmiştir" denildi.

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    Haberler Güncel MSB: 'Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı' Kırklareli'nde gerçekleşti!