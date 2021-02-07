İstanbul'da bir kafeye düzenlenen baskınında ortaya çıkan görüntüler şaşkına çevirdi! Hepsi nereye kaçacağını şaşırdı

Bahçelievler'de koronavirüs tedbirlerine rağmen açık olan ve eğlence mekanına dönüştürülen bir kafeye polis baskın yaptı. Baskın sırasında çekilen görüntüler ise şaşkına çevirdi. Eğlence mekanındaki müşteriler koltuk arkası, masa altı ve mutfak tezgahının altına girerek böyle saklandı...