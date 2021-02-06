Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmasında, uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Malatya'nın Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında rekabet gücünü artırması bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu, bu nedenle kentin ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı özen gösterdiklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003 yılında "hava yolu halkın yolu olacak" dediğini ve bu alanda büyük bir atılımı başlattığını dile getiren Karaismailoğlu, 2003 yılında 26 olan havalimanı sayısının 56'ya yükseldiğini, iç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetinin 7 merkezden 56 noktaya çıktığını ifade etti.
50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarının 127 ülkede 329 noktaya ulaştığını, 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğinin 2019 yılında 210 milyona ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Bakanlık olarak Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi hedefi doğrultusunda, her biri stratejik adımlar olan dev projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Türkiye bugün ulaşımın her modunda dünya ölçeğinde altyapı projelerini hayata geçirerek dünyada ve bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelmiştir. Bugünden yarınlara uzanan bu öngörülü adımlarımız, gelecek yıllar için daha zengin, daha bereketli ve daha güçlü bir Türkiye tasarlayan bir devlet aklının eseridir. Stratejik bir vizyonla yürüdüğümüz bu yolda attığımız cesur ve kararlı adımlardan geri dönmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim.
Herkes 'İşsizlik sorunu ortadan kalksın, turizm gelirleri artsın, çocuklarımız bizden daha zengin yaşasın' diyoruz. Bu da tamam ama bu dilekler de maalesef konuşarak yerine gelmiyor. İşte bu devasa yollar, bu muazzam köprüler, bu modern havaalanları, Akdeniz ve Karadeniz'e hakim limanlar, uzaya gönderdiğimiz uydular tam da bunun için. Bizler en yakından şahidiz ki, ulaştırma ve haberleşme projeleri inşa edildikleri yörelerimizde kalkınmaya ivme kazandırarak, tarımı, sanayiyi, turizmi canlandırıyorlar."