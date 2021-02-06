Sürekli büyüyen ekonomisi ile Malatya'nın uluslararası ulaşımın ve ticaretin baş aktörü olan hava yolu taşımacılığına olan ihtiyaçlarının arttığını çok iyi bildiklerini ifade eden Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2003 yılında başlayan hava yolu yatırımlarının, bu alanda Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da çok önemli gelişmeleri beraberinde getirdiğini söyledi.

Kentin hava yolu ulaşımında 2003 yılındaki 89 bin olan yolcu sayısının 2019'da 750 bine yükseldiğini, 2020'de ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 478 bin 546'ya ulaştığını belirten Bakan Karaismailoğlu, Malatya'nın son 19 yılda çok önemli gelişmeler kaydettiğini, ekonomisinin büyüdüğünü, refahının arttığını, daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu anlattı.

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YOLCU KAPASİTESİ 2,5 MİLYONA ÇIKACAK

Hava yolu ulaşımına yönelik artan yolcu talebinin, giderek hız kazanması nedeniyle yapılan genişletmelerin ileriye yönelik istenilen ihtiyacı karşılayamayacağını tespit ettiklerini, bu amaçla bugünün şartlarına uygun Malatya'ya yakışan yeni bir terminal binası inşasına karar verdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün de yeni terminal binamızın temelini atmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Malatya'ya 9 bin 625 metrekare olan mevcut terminal binasının yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde yeni bir terminal binası kazandıracağız. Yıllık yolcu kapasitesini 1 milyon 200 bin yolcudan 2,5 milyon yolcuya çıkaracağız. Sadece terminal binası yapmakla kalmayacak; 2 bin 495 metrekare büyüklüğünde ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası, havalimanı giriş nizamiye binası, havalimanı iç bağlantı yolları, 301 araçlık otopark, arıtma tesisi ve 48 bin 900 metrekarelik apron ve yer hizmetleri araç sahasını da inşa edeceğiz. Yani, Malatya'ya dört başı mamur hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı yapıyoruz. 7. Ana Jet Üs Komutanlığına ait Akaryakıt Hizmetleri Takım Komutanlığı Binası ve Nizamiye Binası da yapacağız. Yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile Malatya hava yolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecek. Malatya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlayarak bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak ve ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecek."