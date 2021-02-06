Başvurular devam ediyor! 2021 YKS MSÜ DGS ALES ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM sınav takvimi!

2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. YKS MSÜ DGS ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM sınavlarına hazırlık yapan adaylar için heyecan dorukta. Birçok sınava başvuru dönemi başlarken sınavların ne zaman yapılacağı da sorgulanıyor. 2021 ÖSYM sınav takviminde sınav tarihleri, başvuru dönemleri ve başvuru ücretlerine ilişkin detaylar da açıklanıyor.
İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi ve tarihleri;
YKS 2021 NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ HAKKINDA AÇIKLAMA
* Güncel gelişmelere ve salgının seyrine göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.