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    • 06.02.2021 15:21
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 'da seçilen isimleri tebrik etti

    Son dakika haberine göre, Başkan , ’da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen ve Başbakan Dubeybe’yi tebrik etti.

    AA
    Başkan Erdoğan'dan Libya'ya seçim tebriği

    Başkan , 'da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe'yi telefonla arayarak tebrik etti.

    İKİ İSMİ TEBRİK ETTİ
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki oylama sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi'ye ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe'ye başarılar diledi.

    İŞ BİRLİĞİ YENİ DÖNEMDE DE DEVAM EDECEK
    Türkiye'nin, Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak istikrara kavuşmasına ve Libyalıların barış, güvenlik ve refahına katkı vermeyi sürdüreceğini belirten Erdoğan, Libya ile iş birliğini yeni dönemde de geliştireceklerini ifade etti.

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