İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda dünyanın sıfır noktası olarak kabul edilen Milyon Taşı'nın yanında 4 katlı konak, Osmanlı Hekimi Nuri Kenan Paşa'nın torunlarının torunları tarafından 120 milyon liraya satışa çıkarıldı.