İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda dünyanın sıfır noktası olarak kabul edilen Milyon Taşı'nın yanında 4 katlı konak, Osmanlı Hekimi Nuri Kenan Paşa'nın torunlarının torunları tarafından 120 milyon liraya satışa çıkarıldı.
Satış ilanına Nuri Paşa'nın binayı 1880'de inşa ettirdiği yazıldı. 1972'de de Alman Weber firması tarafından aslına uygun betonarme renövesinin yapıldığı hatırlatıldı.
Nuri Paşa'nın Kanlıca'daki Nuri Paşa Yalısı'nda oturduğu, her gün bu binaya gelerek hasta kabul ettiği de anlatıldı.