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    ’daki Yalısı'nı Koç'lar aldı

    İşadamı 'un ikamet ettiği ve hayata gözlerini yumduğu 'daki Yalısı, 1895'te yalıya adını veren Nuri Paşa tarafından yaptırıldı. Nuri Paşa, 1869'da Tıbbiye'yi bitirdikten sonra ihtisas için 'ya gitti. Pek çok tıp kitabını Türkçeye çevirdi. İşadamı Rahmi Koç ise yalıyı 'ın ailesinden satın aldı.

    Kanlıca'daki yalıyı Koç'lar aldı

    İşadamı 'un ikamet ettiği ve hayata gözlerini yumduğu 'daki Yalısı, 1895'te yalıya adını veren Nuri Paşa tarafından yaptırıldı. Nuri Paşa, 1869'da Tıbbiye'yi bitirdikten sonra ihtisas için 'ya gitti. Pek çok tıp kitabını Türkçeye çevirdi. Şehzade Yusuf Efendi'nin özel doktoru da olan . Nuri, 'in cansız bulunan bedenine dair rapor veren hekimlerden birisidir. Yalı daha sonra Nuri Paşa'nın oğluna, ondan da 1931-1942 yılları arasında pek çok kez Tarım Bakanlığı yapan 'in mülkiyetine geçti. Yalı daha sonra 'na geçti. İşadamı Rahmi Koç ise yalıyı 'ın ailesinden satın aldı. , Mustafa Koç ve , anne annelerinin ailesinden satın alınan yalıda yaşamaya başladı.

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