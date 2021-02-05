İşadamı Mustafa Koç'un ikamet ettiği ve hayata gözlerini yumduğu Kanlıca'daki Nuri Paşa Yalısı, 1895'te yalıya adını veren Nuri Paşa tarafından yaptırıldı. Nuri Paşa, 1869'da Tıbbiye'yi bitirdikten sonra ihtisas için Fransa'ya gitti. Pek çok tıp kitabını Türkçeye çevirdi. Şehzade Yusuf Efendi'nin özel doktoru da olan Mirliva Dr. Nuri, Sultan Abdülaziz'in cansız bulunan bedenine dair rapor veren hekimlerden birisidir. Yalı daha sonra Nuri Paşa'nın oğluna, ondan da 1931-1942 yılları arasında pek çok kez Tarım Bakanlığı yapan Muhlis Erkmen'in mülkiyetine geçti. Yalı daha sonra Suat Meserretçioğlu'na geçti. İşadamı Rahmi Koç ise yalıyı Suat Hanım'ın ailesinden satın aldı. Ali Koç, Mustafa Koç ve Ömer Koç, anne annelerinin ailesinden satın alınan yalıda yaşamaya başladı.