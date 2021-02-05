Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İşte Bilim Kurulu üyeleri! İsim isim tam liste

    Covid-19, hayatı zehir etti. Ankara da jet hızıyla harekete geçti. 36 tıp otoritesini Bilim Kurulu’na seçti. İşte o hocalar, hem alınacak tedbirleri önerdi hem de her soruya cevap verdi.

    Bilin Kurulu

    Covid-19, hayatı zehir etti. ankara da jet hızıyla harekete geçti. 36 tıp otoritesini bilim kurulu'na seçti. İşte o hocalar, hem alınacak tedbirleri önerdi hem de her soruya cevap verdi.

    Maske virüsten ne kadar korur? Mutant nedir? Kaç türü var? Corona havada ne kadar kalır? Filyasyon salgını önler mi? Hangi aşı daha iyi korur? Hastayı entübe etmek nedir?

    İşte Bilim Kurulu üyeleri:



    Afşin Emre Kayıpmaz - HACETTEPE ACiL TIP


    Ateş Kara - HACETTEPE ENFEKSİYON



        Ahmet Demircan - GAZİ ACiL TIP


        Levent Akın - HACETTEPE EPİDEMİYOLOJİ


        Tevfik Özlü KARADENİZ TEKNİK GÖĞÜS HAST.


            Ayşegül Eyüpoğlu - BAŞKENT GÖĞÜS HAST.



            Recep Öztürk - MEDİPOL ENFEKSİYON



            Firdevs Aktaş - GAZI ENFEKSİYON


                Serhat Ünal HACETTEPE ENFEKSİYON

                Alpay Azap - ANKARA ENFEKSİYON



                Yeşim Taşova - ÇUKUROVA ENFEKSİYON



                    Hasan Tezer - GAZİ ENFEKSİYON


                    Şebnem Erdinç - SAĞLIK BİLİMLERİ ENFEKSİYON



                    Aydın Yılmaz - SAĞLIK BİLİMLERİ GÖĞÜS HAST.



                    Rahmet Güner - Y.BEYAZIT ENFEKSİYON



                    Canan Ağalar - SAĞLIK BİLİMLERİ ENFEKSİYON



                    Şule Akçay - BAŞKENT GÖĞÜS HAST.



                        Akın Kaya ANKARA GÖĞÜS HAST.



                        İlhami Çelik - KAYSERİ HAST. ENFEKSİYON



                        Levent Yamanel - SAĞLIK BİLİMLERİ YOĞUN BAKIM




                        Zeliha Tufan Koçak - YÖK ÜYESİ ENFEKSİYON



                            Serap Şimşek Yavuz - İSTANBUL ENFEKSİYON



                            Mehmet Doğanay - ERCİYES ENFEKSİYON



                            Figen Şenel - SAĞLIK HİZMETLERI ENSTİTÜSÜ



                            Güley Korukluoğlu ULUSAL VIROLOJI LABORATUVARI

                            Ayla Aydın BULAŞICI HAST. DAİRESİ

                            Ali Göktepe ERKEN UYARI DAiRESi

                            Selçuk Kılıç BİYOLOJİK ÜRÜNLER DAİRESİ

                            Pınar Okyay A. MENDERES HALK SAĞLIĞI

                            Selma Metintaş OSMANGAZİ HALK SAĞLIĞI

                            Deniz Çalışkan ANKARA HALK SAĞLIĞI

                            Seçil Özkan GAZİ HALK SAĞLIĞI

                            Ali Özer İNÖNÜ HALK SAĞLIĞI

                            Mustafa Öztürk SAĞLIK BİLİMLERİ HALK SAĞLIĞI

                            A. Tevfik Sünter 19 MAYIS DAHİLİ TIP

                            Cemil Güneş HUKUK MÜŞAVİRİ

                            BİLİM KURULU ÜYESİ MUTASYONLU VİRÜSÜ ANLATTI


                            BREZİLYA VARYANTI (P1):
                            Enfeksiyonu                             daha önce geçirmiş kişiler arasında yayılabilme olasılığı yüksek. Hastalığı yayma ve ölüm oranları araştırılıyor. Türkiye dahil Japonya ve Güney Kore'de de görüldü.

                            İNGİLTERE VARYANTI (B.1.1.7)
                            Bulaşma                             hızı ve ölüm oranı daha yüksek. Tüm yaş gruplarını etkiliyor. Aşı ve doğal enfeksiyonlardan sonra bağışıklık yanıtlarında etkinlik kaybı olasılığı düşük. Özellikle İrlanda ve Portekiz'in yanı sıra İsviçre ve Danimarka ve Türkiye'de görüldü.

                            GÜNEY AFRİKA VARYANTI (B.1.351)
                            Bu varyant, tedavi amaçlı kullanılan bazı antikorların etkinliklerini azaltıyor. Oldukça bulaşıcı. Türkiye dahil 131 ülkede görüldü.

                            Tüm dünyayı esir alan Covid-19, şimdi de üç farklı türüyle saldırıya geçti. Mutasyona uğrayan Coronavirüs, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarıyla birçok ülkede görülmeye başlandı. Bu üç ayrı varyantın, yayılma hızının yüksek oluşu nedeniyle bahar aylarında dünyanın daha da büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağı açıklandı.

                            Türkiye'de de bu üç ayrı varyantın görüldüğü açıklandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısı 23'e yükseldi. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196, Güney Afrika 2 ve Brezilya ise 1 kişi olarak tespit edildi. Yeni mutasyonlar vakaları yeniden artışa geçirdi. Güney Afrika varyantı önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Önümüz bahar ve bahar ayları çok tehlikeli" açıklamasını yaptı.

                            GÜÇLÜ VİRÜS YENİ AŞI
                            İngiltere,                             mutasyonlu virüse karşı yeni aşı hazırlığına girişti. GlaxoSmithKline (GSK) ve Alman biyoteknoloji şirketi CureVac bu üç varyantı da hedef alan yeni nesil bir aşı geliştirmek üzere anlaştıklarını açıkladı. Aşının ancak 2022'de hazır olacağı açıklandı.
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            Haberler Güncel İşte Bilim Kurulu üyeleri! İsim isim tam liste