İşte Bilim Kurulu üyeleri! İsim isim tam liste





Mehmet Doğanay - ERCİYES ENFEKSİYON





Figen Şenel - SAĞLIK HİZMETLERI ENSTİTÜSÜ





Güley Korukluoğlu ULUSAL VIROLOJI LABORATUVARI

Ayla Aydın BULAŞICI HAST. DAİRESİ

Ali Göktepe ERKEN UYARI DAiRESi

Selçuk Kılıç BİYOLOJİK ÜRÜNLER DAİRESİ

Pınar Okyay A. MENDERES HALK SAĞLIĞI

Selma Metintaş OSMANGAZİ HALK SAĞLIĞI

Deniz Çalışkan ANKARA HALK SAĞLIĞI

Seçil Özkan GAZİ HALK SAĞLIĞI



Ali Özer İNÖNÜ HALK SAĞLIĞI

Mustafa Öztürk SAĞLIK BİLİMLERİ HALK SAĞLIĞI

A. Tevfik Sünter 19 MAYIS DAHİLİ TIP

Cemil Güneş HUKUK MÜŞAVİRİ

BİLİM KURULU ÜYESİ MUTASYONLU VİRÜSÜ ANLATTI



BREZİLYA VARYANTI (P1):

Enfeksiyonu daha önce geçirmiş kişiler arasında yayılabilme olasılığı yüksek. Hastalığı yayma ve ölüm oranları araştırılıyor. Türkiye dahil Japonya ve Güney Kore'de de görüldü.

İNGİLTERE VARYANTI (B.1.1.7)

Bulaşma hızı ve ölüm oranı daha yüksek. Tüm yaş gruplarını etkiliyor. Aşı ve doğal enfeksiyonlardan sonra bağışıklık yanıtlarında etkinlik kaybı olasılığı düşük. Özellikle İrlanda ve Portekiz'in yanı sıra İsviçre ve Danimarka ve Türkiye'de görüldü.

GÜNEY AFRİKA VARYANTI (B.1.351)

Bu varyant, tedavi amaçlı kullanılan bazı antikorların etkinliklerini azaltıyor. Oldukça bulaşıcı. Türkiye dahil 131 ülkede görüldü.

Tüm dünyayı esir alan Covid-19, şimdi de üç farklı türüyle saldırıya geçti. Mutasyona uğrayan Coronavirüs, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarıyla birçok ülkede görülmeye başlandı. Bu üç ayrı varyantın, yayılma hızının yüksek oluşu nedeniyle bahar aylarında dünyanın daha da büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağı açıklandı.

Türkiye'de de bu üç ayrı varyantın görüldüğü açıklandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısı 23'e yükseldi. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196, Güney Afrika 2 ve Brezilya ise 1 kişi olarak tespit edildi. Yeni mutasyonlar vakaları yeniden artışa geçirdi. Güney Afrika varyantı önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Önümüz bahar ve bahar ayları çok tehlikeli" açıklamasını yaptı.

GÜÇLÜ VİRÜS YENİ AŞI

İngiltere, mutasyonlu virüse karşı yeni aşı hazırlığına girişti. GlaxoSmithKline (GSK) ve Alman biyoteknoloji şirketi CureVac bu üç varyantı da hedef alan yeni nesil bir aşı geliştirmek üzere anlaştıklarını açıkladı. Aşının ancak 2022'de hazır olacağı açıklandı.