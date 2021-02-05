Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YÖK toplantısında yüksek öğretimde geldiğimiz noktayı değerlendirdi: Üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Gerçi hala, inşa ettikleri hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar yok değil. Bunlar da var ama inşallah onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını, bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaktır.

TWITTER'DAN BAHÇELİ'YE SANSÜR

Twitter, MHP lideri Bahçeli'nin Boğaziçi ile ilgili paylaşımlarına kısıtlama getirdi. MHP, "Twitter ve arkasındaki güçler, üniversitenin önünde eylem yapan terör örgütlerine destek vermiştir" dedi.

BOĞAZİÇİ TEPKİSİ

Ankara, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar hakkında ABD ve Batı ülkelerinden yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Türkiye'nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir. Yasadışı yollara tevessül eden grupları kışkırtıcı ve illegal eylemleri teşvik edici bir dil kullanmama konusunda söz konusu çevreleri uyarıyoruz.