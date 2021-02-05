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    Başkan YÖK toplantısında yüksek öğretimde geldiğimiz noktayı değerlendirdi

    Başkan , YÖK toplantısında yüksek öğretimde geldiğimiz noktayı değerlendirdi: Üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Gerçi hala, inşa ettikleri hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar yok değil. Bunlar da var ama inşallah onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını, bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaktır.

    Onlar da anlayacak

    Başkan , YÖK toplantısında yüksek öğretimde geldiğimiz noktayı değerlendirdi: Üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Gerçi hala, inşa ettikleri hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar yok değil. Bunlar da var ama inşallah onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını, bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaktır.

    TWITTER'DAN BAHÇELİ'YE SANSÜR
    Twitter, MHP lideri Bahçeli'nin ile ilgili paylaşımlarına kısıtlama getirdi. MHP, " ve arkasındaki güçler, üniversitenin önünde eylem yapan terör örgütlerine destek vermiştir" dedi.

    BOĞAZİÇİ TEPKİSİ
    Ankara, 'ndeki olaylar hakkında ve ülkelerinden yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: 'nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir. Yasadışı yollara tevessül eden grupları kışkırtıcı ve illegal eylemleri teşvik edici bir dil kullanmama konusunda söz konusu çevreleri uyarıyoruz.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan YÖK toplantısında yüksek öğretimde geldiğimiz noktayı değerlendirdi