Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2021 YÖKDİL sınav tarihi belli oldu mu? Arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Akademik anlamda kariyer hedefi olan vatandaşların yabancı dil seviyelerini kanıtlamak için katıldığı YÖKDİL 2021 sınavına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.
YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YÖKDİL başvuruları 05.02.2021 tarihinde başlayacak ve 15.02.2021 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 24.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
HES KODUNA DİKKAT!
Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor.
Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YÖKDİL 2021 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YÖKDİL başvuru ücreti, başvuru kılavuz yayımlandığında belli olacak. YÖKDİL kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğine başvuru ücretini de ekleyeceğiz.
2020 Yılında YÖKDİL başvuru ücreti 130 TL idi.
YÖKDİL/1 SINAVI 2021 NE ZAMAN?
YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak.
YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL/1 sınav sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.