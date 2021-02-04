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    • 04.02.2021 16:09
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    ? ? Başvuru ücreti…

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) için başvuru tarihlerini açıkladı ve heyecan yarattı. Adaylar başvuru ücretinin ne kadar olduğunu da merak ediyor ve gündemde sıkça sorguluyor. ÖSYM açıklaması geldi ve tüm detaylar şekillendi. Peki ? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    YÖKDİL başvuruları ne zaman?

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2021 YÖKDİL sınav tarihi belli oldu mu? Arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Akademik anlamda kariyer hedefi olan vatandaşların yabancı dil seviyelerini kanıtlamak için katıldığı YÖKDİL 2021 sınavına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

    YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    YÖKDİL başvuruları 05.02.2021 tarihinde başlayacak ve 15.02.2021 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 24.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

    HES KODUNA DİKKAT!

    Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor.

    Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

    YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    YÖKDİL 2021 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YÖKDİL başvuru ücreti, başvuru kılavuz yayımlandığında belli olacak. YÖKDİL kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğine başvuru ücretini de ekleyeceğiz.

    2020 Yılında YÖKDİL başvuru ücreti 130 TL idi.

    YÖKDİL/1 SINAVI 2021 NE ZAMAN?

    YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak.

    YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YÖKDİL/1 sınav sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

        YÖKDİL SINAVI NEDİR?

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu
        ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. YÖKDİL sınavı senede 2 ya da 3 defa yapılmaktadır. Sınavla ilgili herhangi bir giriş sınırlaması yoktur. YÖKDİL sınavı 30 ilde, toplam 35 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmakta ve 180 dakika (üç saat) sınav süresi verilir.

        KİMLER YÖKDİL SINAVINA GİREBİLİR?

        YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.
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        Haberler Güncel YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2021 YÖKDİL sınav tarihi belli oldu mu? Başvuru ücreti…