14 Şubat Sevgililer Günü çiçekçiler açık mı sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor ve bu yıl 14 Şubat Pazar gününe denk geliyor. Bu bağlamda çiçekçilerin açık olup olmadığını merak edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 12-13-14 Şubat evlere çiçek servisi var mı? İşte detaylar...
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.
İşte detaylar;
Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ
Sevgililer Günü'nün başlangıcı Roma İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. 14 ve 15 Şubat tarihleri eski Roma halkının hayatında da önemli bir yere sahipti.
Bu günde Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılırdı. Juno ayrıca Roma halkı tarafından kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak da biliniyordu.
15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkeklerin ve genç kızların isimleri yazılı kura ile bayram boyunca 'çift' olma alışkanlığı vardı.