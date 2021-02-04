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    • 04.02.2021 16:03
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    ? 12-13-14 Şubat evlere çiçek servisi var mı?

    sorusunun vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere her yıl 14 Şubat tarihleri olarak kutlanıyor. Bu önemli ve özel günde koronavirüs tedbirleri kapsamında çiçekçilerin açık olup olmayacağını merak edenler 12-13-14 Şubat evlere çiçek servisi var mı sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

    14 Şubat Sevgililer Günü çiçekçiler açık mı?

    14 Şubat Sevgililer Günü çiçekçiler açık mı sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor ve bu yıl 14 Şubat Pazar gününe denk geliyor. Bu bağlamda çiçekçilerin açık olup olmadığını merak edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 12-13-14 Şubat evlere çiçek servisi var mı? İşte detaylar...

    14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

    İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.

    İşte detaylar;

    Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

    14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

    Sevgililer Günü'nün başlangıcı Roma İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. 14 ve 15 Şubat tarihleri eski Roma halkının hayatında da önemli bir yere sahipti.

    Bu günde Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılırdı. Juno ayrıca Roma halkı tarafından kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak da biliniyordu.

    15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkeklerin ve genç kızların isimleri yazılı kura ile bayram boyunca 'çift' olma alışkanlığı vardı.

        M.S. 469'da 469'da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda Aziz Valentine anısına kızların değil sadece azizlerin isimleri yazılıydı.

        Aziz Valentine efsanesi ise Sevgililer Günü'nün en bilinen kökenini oluştur. Bugün Valentin ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir.

        Efsaneye göre; Aziz Valentine, M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II'nin ordusunu güçlendirmek adına koyduğu genç erkeklerin evlenmesi yasağını gizlice kıydığı nikahlarla deliyordu.

        Hapiste gardiyanın kızına aşık olan Valentine, 14 Şubat'ta idama götürülürken kıza "Senin Valentine'in" imzalı bir aşk mektubu vermiş ve öldürülmüştür.
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        Haberler Güncel 14 Şubat Sevgililer Günü çiçekçiler açık mı? 12-13-14 Şubat evlere çiçek servisi var mı?