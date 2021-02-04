Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.02.2021 21:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2021 21:11
    ABONE OL

    'de '' provokasyonuna soyunan 9 kişiye gözaltı

    'ne Prof. Dr. 'nun rektör atanması bahane edilerek başlayan provokasyon girişimi sürüyor. Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyada bot hesaplarla algı operasyonu yapılıken dışındaki şehirlerde de provokatörler sahneye çıktı. 'de 9 kişi gözaltına alındı.

    Provokatörler paketlendi

    Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanması bahane edilerek başlayan provokasyon girişimi sürüyor. Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyada bot hesaplarla algı operasyonu yapılıken İstanbul dışındaki şehirlerde de provokatörler sahneye çıktı.

    SAPKINLARI SAVUNDULAR
    Çanakkale'de "Boğaziçi direnişini, öğrencilere ve LGBT+'lara yönelik artan saldırıları konuşuyoruz. #Aşağı Bakmıyoruz! ÇOMÜ'lü Öğrenciler" yazılı görseli sosyal medyada paylaşan bir grup, kordon boyunda sergilenen Troya Atı yanındaki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda toplandı.

    Polis, gruba dağılması için önce uyarıda bulundu. Dağılmayan gruba müdahale eden polis, 9 kişiyi gözaltına aldı.
    Gözaltına alınan 9 kişi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Çanakkale'de 'Boğaziçi Üniversitesi' provokasyonuna soyunan 9 kişiye gözaltı