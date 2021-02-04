Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanması bahane edilerek başlayan provokasyon girişimi sürüyor. Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyada bot hesaplarla algı operasyonu yapılıken İstanbul dışındaki şehirlerde de provokatörler sahneye çıktı.