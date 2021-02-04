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    • 04.02.2021 20:25
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    ’ın işgalinden kurtardığı Ağdam’da patlama: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Son dakika haberi... ’ın işgalinden kurtardığı Ağdam’da patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

    İHA
    Ağdam'da patlama!

    'ın işgalinden kurtardığı Ağdam'da patlama meydana geldi.

    1 ASKER ŞEHİT 2 ASKER YARALI
    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ağdam ilinde öğle saatlerinde meydana gelen patlamada isimli 1 askerin şehit olduğu, ve Balakardeş Melikmemmedov adlı iki askerin ise yaralandığı belirtildi.

    Açıklamada, patlamanın neden meydana geldiği hakkında bilgi verilmezken, yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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