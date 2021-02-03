E-DEVLET İLE HES KODU NASIL ALINIR?

E-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.

HES KODU NEDİR?

T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen yeni bir uygulamadır. Özellikle güvenli sosyal hayat sunmak için geliştirilen HES kodu Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanmamasına yardımcı olur. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.