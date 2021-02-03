YKS için HES kodu gerekir mi? YKS için HES kodu ne zaman alınmalı? Sorgulamaları arama motorlarından sıklıkla yapılıyor. Sınavlarda zorunlu tutulan Hayat Eve Sığar (HES) kodunun YKS için de alınması gerekiyor mu? Sınav ne zaman gerçekleşecek, başvurular ne zaman ve nasıl alınacak? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuyla ilgili neler söyledi? İşte ayrıntılar…
YKS İÇİN HES KODU GEREKLİ Mİ?
Aygün, adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabileceklerini hatırlattı.
YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.
ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.
2021 YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler.
HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu üç yöntem ile alınır.
1.HES kodunuzu;
2.Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( iOS ve Android) ile,
3.2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;