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    • 03.02.2021 21:59
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. ÖSYM’den beklenen açıklama geldi ve 2021 yılı YKS başvurularının yarın başladığı duyuruldu. Bu gelişme üzerine üniversite okuma hayali kuran adaylar başvuru işlemlerinin nereden ve nasıl yapıldığını sorgulamaya başladı. Sınavlarda zorunlu olan HES kodu nereden alınır? ? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’den açıklama geldi. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    YKS için HES kodu gerekir mi?

    YKS için HES kodu gerekir mi? YKS için HES kodu ne zaman alınmalı? Sorgulamaları arama motorlarından sıklıkla yapılıyor. Sınavlarda zorunlu tutulan Hayat Eve Sığar (HES) kodunun YKS için de alınması gerekiyor mu? Sınav ne zaman gerçekleşecek, başvurular ne zaman ve nasıl alınacak? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuyla ilgili neler söyledi? İşte ayrıntılar…

    YKS İÇİN HES KODU GEREKLİ Mİ?

    Aygün, adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabileceklerini hatırlattı.

    YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

    ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.

    2021 YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler.

    HES KODU NASIL ALINIR?

    HES kodu üç yöntem ile alınır.

    1.HES kodunuzu;

    2.Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( iOS ve Android) ile,

    3.2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

        HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek, Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek, T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,

        E-DEVLET İLE HES KODU NASIL ALINIR?

        E-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.

        HES KODU NEDİR?

        T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen yeni bir uygulamadır. Özellikle güvenli sosyal hayat sunmak için geliştirilen HES kodu Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanmamasına yardımcı olur. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.
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