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    • 03.02.2021 15:01
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    Son dakika: 'da eş zamanlı terör saldırıları

    ’nin kuzeyinde ilçe merkezinde eş zamanlı 2 bombalı terör saldırısı meydana geldi, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırıları terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruluyor.

    Rasulayn'da eş zamanlı terör saldırıları

    'nın ilçesinin karşısındaki topraklarında yer alan ilçe merkezinde bir dükkana yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.

    Ardından, aynı mahalde bir patlama daha yaşandı.

    İlk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı.

    TÜRK ASKERİNİN BİR OKULUN BAHÇESİNDE İNSANİ YARDIM DAĞITTIĞI SIRADA MEYDANA GELDİ
    Patlamalar sırasında Rasulayn'da görev yapan Türk askerleri, Şanlıurfa İnfak Derneği'nin katkısıyla tarafından tespit edilen engelli, yetim ve yerinden edilmişlere, olay mahalline yakın bir okulun bahçesinde insani yardım malzemesi dağıtıyordu.

    Bu faaliyeti takip eden AA muhabiri de olay yerine oldukça yakın mesafede bulunuyordu.

    Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, failin YPG/PKK mensubu teröristler olduğunu değerlendiriyor.

    Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

    YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve 'da sivil yerleşimleri hedef alarak saldırılar düzenliyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Rasulayn'da eş zamanlı terör saldırıları