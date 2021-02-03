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    • 03.02.2021 15:33
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    SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğünden provokatif iddialara tokat gibi cevap

    Son dakika haberi! 'ndeki provokasyon sonrası güvenlik güçlerine yapılan alçak iftiralara Emniyet Genel Müdürlüğü bir video ile cevap verdi. Provokatörlerin yalanlarını çürüten videoda bahsedildiği gibi gözaltı yapılırken yerlerde sürükleme, başörtüsünü açma, başörtüsünü yeniden takmasına izin vermeme gibi bir durumun söz konusu olmadığı görülüyor.

    EGM'den provokatif iddialara tokat gibi cevap

    'ndeki provokasyon sonrası güvenlik güçlerine yapılan alçak iftiralara Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yayınladığı bir video ile cevap verdi.



    İFTİRALARA TOKAT GİBİ CEVAP
    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ""Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini..."


    TÜRK POLİSİ YALANIN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELE EDİYOR
    Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor

    Mücadeleye devam" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğünden provokatif iddialara tokat gibi cevap