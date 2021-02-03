Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce kişi Ocak ayında başvuru yaparken sonuçların açıklanmasıyla alım yapılacak kişiler belli olacak. Başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği sonuçlarla belli olacak.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru sonuçlarına ilişkin bir duyuru henüz yayınlanmadı. Duyuru açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği, başvurusu kabul edilerek kontenjana girmeye ve sınav ücretini yatırmalarına müteakip ayrıca bildirilecektir.
YAZILI SINAV KONULARI
(a) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylara yazılı sınav uygulaması yapılacaktır. Sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak olan sınav (20) puan üzerinden değerlendirilecek
ve adayların en az (10) puan alması gerekmektedir.
(b) Lisans, önlisans ve lise mezunu adaylara yazılı sınav yapılmayacak olup, yazılı sınav notu olarak KPSS puanının %20'si alınacaktır.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
(a) Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3'te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakat ve uygulama sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
(b) Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.