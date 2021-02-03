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    • 03.02.2021 17:37
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    başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bu hafta açıklanır mı?

    2021 sonuçları bu hafta açıklanır mı? için meraklı bekleyiş sürüyor. 21-31 Ocak tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce kişi Ocak ayında başvuru yaparken sonuçların açıklanmasıyla alım yapılacak kişiler belli olacak. Başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği sonuçlarla belli olacak.

    BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvuru sonuçlarına ilişkin bir duyuru henüz yayınlanmadı. Duyuru açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği, başvurusu kabul edilerek kontenjana girmeye ve sınav ücretini yatırmalarına müteakip ayrıca bildirilecektir.

    YAZILI SINAV KONULARI

    (a) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylara yazılı sınav uygulaması yapılacaktır. Sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak olan sınav (20) puan üzerinden değerlendirilecek
    ve adayların en az (10) puan alması gerekmektedir.

    (b) Lisans, önlisans ve lise mezunu adaylara yazılı sınav yapılmayacak olup, yazılı sınav notu olarak KPSS puanının %20'si alınacaktır.

    FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

    (a) Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3'te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakat ve uygulama sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

    (b) Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.

        (c) Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adaylar, herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları en az bir hekim imzalı "Adayın spor yapmasında sakınca yoktur." ibareli durum bildirir hekim raporu getirecektir (Son bir hafta içerisinde alınmış olan),

        ç) Fiziki Yeterlilik Sınavının yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Devlet hastanelerinden alınan en az üç hekim imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisindeki başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.

        UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI

        (a) Uygulama sınavı gerektiren branşlara müracaat eden adaylar hangi branşa müracaat etmişse o branşta uygulamalı meslek sınavına tabi tutulacaktır. Uygulamalı meslek sınavı 30 puan üzerinden değerlendirilecek, adayın başarılı olabilmesi için 15 ve üzerinde puan alması gerekmektedir (Uygulama sınavından 15 puanın altında not alanlar mülakat sınavına alınmayacaktır).

        (b) Adayların uygulamalı ve yazılı sınavdan başarılı sayılabilmesi için; Lisans, Önlisans ve Lise mezunları için KPSS notunun %20'si, İlköğretim (Ortaokul) mezunları için ise yazılı sınav notunun Uygulamalı Meslek Bilgisi sınav notu ile toplanması sonucunda elde edilen puanın, 25 puan ve üzerinde olması gereklidir.

        MÜLAKAT SINAVI

        (a) Yazılı, Ön Sağlık Muayene, FYS (Spor) ve uygulamalı meslek bilgisi sınavlarında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacaktır.
        (b) Mülakatta; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komisyonunca değerlendirilecektir. Sınav mülakat komisyonu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru-cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.
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