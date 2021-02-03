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    • 03.02.2021 17:32
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    Lise eğitimini uzaktan tamamlayan binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Koronavirüsten dolayı eğitimler online olarak devam ediyor ve öğrenciler diplomalarını nasıl alacaklarını sorguluyor. Peki ? Diplomasını henüz almamış olanların işyerlerine sunabilmek amacıyla sunduğu geçici mezuniyet belgesi açık öğretim lisesi okuyanlara veriliyor mu? İşte konuya dair detaylar…

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    AÖL diploma 2021 ne zaman ve nasıl alınır?

    AÖL diploma 2021 ne zaman ve nasıl alınır? 2021 Açıköğretim lisesi geçici mezuniyet belgesi alınır mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Açıköğretim Lisesi (AÖL) eğitimi alan ve mezuniyet hakkı elde eden kişiler diplomalarını nasıl ve nereden alacaklarını araştırıyor. Eğitimi devam edenler ise AÖL öğrenci belgesi ile ilgili bilgileri araştırıyor. İşte ayrıntılar...

    2021 AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

    AÖL sınavlarını başarıyla vermiş ve mezun durumdaki öğrenciler Açıköğretim lise diplomalarını almak için gün sayıyor. Açıköğretim lisesinden bir öğrencinin mezun olabilmesi için 8 dönemlik derslerden eğitim görerek, toplam kredisinin en az 192 olması gerekiyor. Bu detaylarla birlikte 2021 Açıköğretim lisesi diploması alabilmek için adayın dil ve anlatım dersi başta olmak üzere bazı zorunlu derslerden geçme şartı da isteniyor. Peki 2021 AÖL diploması nasıl alınır, açıköğretim diploması nereden alınır? AÖL sınavlarında başarılı olup diploma almaya hak kazanan adayların diplomaları öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir.

    Eğer belirtilen Halk Eğitim Merkezi'nde diploma yoksa, henüz AÖL 2021 diploması basılmamış olabilir. Peki AÖL diploması nasıl alınır? Eğer açıköğretim lisesi diplomasının basılmama nedeni öğrencinin eksik evraklarından kaynaklanıyorsa öğrenci, AÖL diploması alabilmek için bu evrakları tamamlamakla yükümlüdür. Bu sorunlar için ALO 147 aranarak ya da başvuru irtibat noktalarından bilgi alınabilir. Adaylar eksik bilgi ve belgelerini bu İrtibat Büroları aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermesi halinde diploma basılacak ve talep edilen İrtibat Bürosuna gönderilecektir.

    Halk Eğitim Merkezi'nde olmayan diplomalar Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü arşivinde olabilir. Diplomayı alabilmek için yine irtibat bürolarından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü ile iletişime geçerek, irtibat bürolarından alınmayarak müdürlüğe iade edilen diplomalar, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü arşivinde yer almaktadır.. Öğrencinin AÖL diploması, "Diploma İade İsteği" dilekçesi doldurarak İrtibat Bürosu aracılığı ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurması ile talep ettiği Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gönderilir.

        AÇIKÖĞRETİM DİPLOMA SORGULAMA EKRANI

        Açıköğretim diplomaları e-Okul resmi internet sitesinden sorgulama ile öğrenilebilir. Peki AÖL diploması sorgulama ekranı nasıl giriş yapılır? Yukarıdaki AÖL diploma sorgulama ekranından öğrenciler; T.C. Kimlik No , Giriş Kodu, Diploma Tarihi ve Doğum Tarihi alanlarına doğru giriş yaparak, 2021 AÖL diplomasını sorgulayabilir.

        Not: Bu bölümde 2008 yılından sonra örgün ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin ve Açık ortaöğretim kurumlarının diploma bilgileri sorgulanabilmektedir.

        2021 AÇIKÖĞRETIM LISESI GEÇICI MEZUNIYET BELGESI ALINIR MI?

        AÖL'den mezun olan öğrenci Çıkma Belgesi'ni nasıl alır? Açık Öğretim Lisesinden mezun olan öğrencinin diploma hazırlanıncaya kadar diploma yerine kullanabileceği bu belge 6 ay geçerlidir. Bu belgeden isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında başka biri tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.
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