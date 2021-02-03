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    Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürürken yakalandılar (Güncel haberler)

    'da jandarma 'horoz dövüşü' yapıldığı ihbarı üzerine 'ne operasyon düzenledi. Maske takmayan ve sosyal mesafe uymayan 77 kişiye 242 bin 550 lira ve kumar oynama kabahatinden de 102 bin 872 lira para cezası kesildi.

    Yok artık

    Sakarya Karasu'da jandarma 'horoz dövüşü' yapıldığı ihbarı üzerine Hayvanları Koruma ve Yetiştirme Derneği'ne operasyon düzenledi. Maske takmayan ve sosyal mesafe uymayan 77 kişiye 242 bin 550 lira ve kumar oynama kabahatinden de 102 bin 872 lira para cezası kesildi.

    39.5 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 39 milyon 554 bin lira devretti. 5 bilenler 34 bin 481'er lira, 4 bilenler 547'şer lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.

    KÖTÜ PİRİ
    Türkiye     karşıtı odaklar, Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik tartışmaları fırsat bildi. Gezi olayları benzeri provokasyonlar çıkarabilme umuduyla sosyal medyadan mesajlar vermeye başladı.

    Gezi'de eylemcilere sürekli destek veren Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, yeniden harekete geçti. Boğaziçili öğrencileri kışkırtmaya kalkan Piri, olaylar ile ilgili tweet üstüne tweet attı. Piri'ye sosyal medyadan tepki mesajları yağdı.

    HULUSİ AKAR ALMANYA'DA
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Almanya'ya gitti. Alman mevkidaşı Annegret Kramp Karrenbauer ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Akar, "Hem iki ülke hem de NATO ve AB çerçevesinde güvenlik ve savunma konularını konuştuk" dedi.

    BAHÇELİ'DEN TAM DESTEK
    MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın 'yeni anayasa' mesajına destek verdi. "Yeni anayasa millete boyun borcumuzdur. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır" dedi. BURAK ERDEM ÇELİK

        MYANMAR'DA UÇUŞLAR DURDU
        Myanmar'da 8 Kasım seçimleri sonrası ülke karıştı. Ordu, önceki gün darbe yaptı. Ardından iç ve dış hatlardaki uçak seferleri hazirana kadar askıya alındı. Gözaltına alınan milletvekillerinin de hükümet binasında tutulduğu açıklandı.

        KAFALAR AŞIRI KARIŞTI
        Türkiye'de bu da yaşandı! Mersin'deki Toros Devlet Hastanesi'ne gönderilen aşılar eksik çıktı! Bunun üzerine yenide sayım yapıldı! 24 doz aşının kaybolduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Çin'de ise piyasaya sürülmesi planlanan 3 bin doz sahte aşı yakalandı!

        ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
        Dünya         Sağlık Örgütü'nden 10 kişilik ekip COVİD- 19'u araştırmak için Çin'e gitti. Dün, Wuhan'daki hayvan hastalıkları önleme merkezini ziyaret etti. Ekipten Peter Daszak, "Tesisler mükemmel" dedi!

            YÜZDE 91 KORUYOR
            Rusya'nın geliştirdiği COVİD- 19 aşısının üçüncü fazla sonuçları tıp dergisi The Lancet'te yayınlandı. Buna göre aşının yüzde 91.6 oranında etkili koruduğu vurgulandı. Aşı, 60-87 yaş arası gönüllü daha etkili çıktı.

            İNGİLTERE'DEN KÖTÜ HABER
            Covid- 19 geçtiğimiz ay İngiltere'de mutasyonu uğradı. Mutant virüs 70'ten fazla ülkeye yayıldı. Dün gelen haber ise panik yarattı: Mutant virüs, ülkede bir kez daha mutasyona uğradı.
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