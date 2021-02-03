Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürürken yakalandılar (Güncel haberler)

Sakarya Karasu'da jandarma 'horoz dövüşü' yapıldığı ihbarı üzerine Hayvanları Koruma ve Yetiştirme Derneği'ne operasyon düzenledi. Maske takmayan ve sosyal mesafe uymayan 77 kişiye 242 bin 550 lira ve kumar oynama kabahatinden de 102 bin 872 lira para cezası kesildi.

39.5 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 39 milyon 554 bin lira devretti. 5 bilenler 34 bin 481'er lira, 4 bilenler 547'şer lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.

KÖTÜ PİRİ

Türkiye karşıtı odaklar, Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik tartışmaları fırsat bildi. Gezi olayları benzeri provokasyonlar çıkarabilme umuduyla sosyal medyadan mesajlar vermeye başladı.

Gezi'de eylemcilere sürekli destek veren Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, yeniden harekete geçti. Boğaziçili öğrencileri kışkırtmaya kalkan Piri, olaylar ile ilgili tweet üstüne tweet attı. Piri'ye sosyal medyadan tepki mesajları yağdı.