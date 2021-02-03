Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamaları sonrası Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, yapılacak düzenlemeyle laikliğin kaldırılacağını iddia etti.
Arslan, "Ben gelişmeleri çok kritik gördüğüm için bugün heyecanlı konuşabilirim bağışlasın herkes. Benim bu söylediklerime karşı biz de inanç özgürlüklerinden yanayız denilmesin istiyorum. Neden? Zaten artık öyle olduğunu biliyoruz.
GÜNDE 100 KERE SÖYLEMEMİZ LAZIM
Laiklik sözcüğünü günde 100 kere söylememiz lazım. Çünkü unutuluyor. Laiklik, laiklik, laiklik! Beyefendilerin arzu ettiği bu. Şimdi diyorlar ki bir kesime; laiklik şimdi kaldırılacak ya da yok edilecek." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada birçok kullancısı Arslan akılalmaz sözlerine tepki gösterdi.
Bir vatandaş sosyal medyadan attığı twette, "Halk Tv'den, Ayşenur Arslan Hoca efendi buyurdular: Tesbihi sağ elimize alıyoruz, Kalbimizin üzerine koyuyoruz, Gözlerimizi kapatıyoruz ve, Günde 100 kere "Laiklik, Laiklik" diye çekiyoruz. Böylece Aydınlanacak, çağdaşlaşacak, muhasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız." ifadelerini kullandı.