Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.02.2021 16:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2021 16:30
    ABONE OL

    Parçalara ayrılarak öldürülmüştü! Katil eşi ve sevgilisi çıktı! Vahşette yeni gelişme

    'da yol kenarında farklı çantalar içerisinde parçalanmış şekilde bulunan cesetle ilgili yapılan soruşturmada yeni bir gelişme yalandı. Öldürülen kişinin Afganistan uyruklu olduğu belirlenirken; B.H.K.’nın geçen yıl haziran ayında dövülerek vahşice öldürüldüğü, ardından da cesedinin parçalara ayırılarak spor çantalarına konulup dereye atıldığı saptandı.

    Parçalara ayrılarak öldürülmüştü! Katil eşi ve sevgilisi çıktı

    Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde 14 Ocak günü Çark Deresi içerisinde çanta gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, içerisinde et ve kemik parçaları bulunan çantayı alarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezi'ne götürdü. Aynı bölgede yapılan geniş çaplı aramada içerisinde kemik ve et parçaları bulunan başka bir çanta ile eşyaların bulunduğu bir poşet ve ayak bulundu.

    Ceset parçaları üzerinde yapılan incelemede öldürülen kişinin Afganistan uyruklu B.H.K. olduğu tespit edildi. 1 yıl önce eşi W.H.K. ve 3 çocuğu ile birlikte Sakarya'ya geldiği saptanan B.H.K.'nin, eşi ve onun sevgilisi M.K.A. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

    Adapazarı'nda kiraladıkları evde yaşayan W.H.K. ve B.H.K.'nın yanlarına aile dostları olan M.K.A.'nın geldiği, W.H.K. ile M.K.A. arasında bir süre sonra ilişki başladığı tespit edildi.

    DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ
    B.H.K.'nın geçen yıl haziran ayında dövülerek vahşice öldürüldüğü, ardından da cesedinin parçalara ayırılarak spor çantalarına konulup dereye atıldığı saptandı. W.H.K. ve M.K.A.'nın Sakarya'da 2 ev değiştirdiği, daha sonra da kentten ayrıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, W.H.K. ve sevgilisi M.K.A.'nın Türkiye'de olmadıklarını tespit etti. Polisin cinayetle ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Parçalara ayrılarak öldürülmüştü! Katil eşi ve sevgilisi çıktı! Vahşette yeni gelişme