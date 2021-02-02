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    • 02.02.2021 10:58
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    MSB duyurdu: ve bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

    tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ve bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    2 bölgede terör örgütüne ağır darbe!

    , ve bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!