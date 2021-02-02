Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.02.2021 11:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2021 11:17
    ABONE OL

    2020'de e-Devlet'ten ehliyet kartı ve pasaport randevusu için milyonlarca başvuru

    e-Devlet'ten 2020'de kartı, ehliyet ve pasaport randevusu için yapılan başvuru sayısı 8 milyonu geçti. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı , geçen yıl üzerinden verilen "Kimlik Kartı Başvuru Randevusu" hizmetinin 5 milyondan, "Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu" hizmetinin 2 milyondan, "Pasaport Başvuru Randevusu" hizmetinin de 1 milyondan fazla kullanıldığını açıkladı.

    e-Devlet'teki hizmete yoğun ilgi! 8 milyonu geçti

    Koç, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurumun internet adresinden (https://randevu.nvi.gov.tr/) sunulan "kimlik kartı", "sürücü belgesi" ve "pasaport" alımına ilişkin randevuların, 30 Mart 2020'den itibaren entegre şekilde (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de verilmeye başlandığını söyledi.


    e-Devlet Kapısı üzerinden kişilerin birinci derece aile bireyleri olan anne, baba, eş ve çocukları için kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvurusu için randevu alabildiklerini belirten Koç, tüm bu hizmetler üzerinden oluşturulan başvuru durumlarının da sorgulanabildiğini dile getirdi.


    Koç, "TC Kimlik Kartı Başvuru Randevusu" hizmetinin geçen yıl 5 milyondan fazla kullanıldığı bilgisini vererek, "Geçen yıl 'Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu' hizmeti 2 milyondan fazla, 'Pasaport Başvuru Randevusu' hizmeti de 1 milyondan fazla kullanıldı." dedi.


    Koç, kimlik kartı için alınan ücretlerin, sürücü belgesi için talep edilen harç ve değerli kağıt bedelinin, pasaport için alınan harç ve defter bedelinin de tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmeti aracılığı veya bazı bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden tahsil edilebildiğini sözlerine ekledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel 2020'de e-Devlet'ten ehliyet kimlik kartı ve pasaport randevusu için milyonlarca başvuru