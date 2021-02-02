BİR TALİHLİYE 242 BIN LİRA

10 bilen bir kişi, 242 bin 833 lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 53'er lira, 8 bilenler 168'er lira, 7 bilenler 44'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

CHP'DE TOPLU İSTİFA

Tek adam Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki olaylara kulaklarını tıkadı. Tepki topladı. Yalova il başkanlığında aralarında Muharrem İnce'nin kardeşi Hüseyin İnce'nin de bulunduğu 350 üye istifasını açıkladı.

ÖZTRAK: KENDİ TAKDİRLERİ

CHP'de işler karıştı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na mektup yazan 3 milletvekili, cuma günü istifa ettiğini açıklandı. Parti sözcüsü Faik Öztrak, istifa hakkında "İstifa tek taraflı bir müessesedir, partiden ayrılan arkadaşların takdiridir" açıklaması yaptı.

MYANMAR'DA DARBE

Myanmar'da ordu darbe yaptı. Hükümetin başındaki Aung San Suu Kyi dün sabah gözaltına alındı. Hükümet ise vatandaşları sokağa çağırdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı "Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır" açıklamasını yaptı. Darbe yapan ordu, Arakanlı Müslümanlara defalarca kez soykırımda bulunmuştu.

WİLDERS'E MEDYA ŞOKU

Hollanda'da seçimlere 1.5 ay kala gerilim yükseldi! Irkçılık ve Müslümanlar'a yapılan baskı tepki çekti. Ülkenin en önemli gazetelerinden Trouw aşısı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders'in partisinin kapatılmasını istedi.

NAVALNY'NİN EŞİNE CEZA

Rusya'da gerilim tırmandı. Muhalif lider Navalny taraftarları sokağa çıktı! 5 binden fazla kişi gözaltına alındı. Navalny'nin eşi Yulia'ya da protestolara katıldığı için 20 bin Ruble (bin 896 TL) ceza yazıldı.

75 MİLYON DOZ DAHA

Salgının merkez üssü haline gelen Avrupa'da şimdi de aşı krizi başladı! Ülkeler, vatandaşlarına yeterli dozda aşı almak için birbiriyle yarıştı. Oxford/ AstraZeneca, talebi karşılayamadı. BioNTech AB'ye 75 milyon doz aşı daha yollayacak.



BU GENÇLER İNTİHAR ETMİŞ OLAMAZ

Manisa'da 4 genç aynı yerde ölü bulundu. Birinin boynu kırılmıştı, 3'ü de başından vurulmuştu.

"İntihar" iddiası konuşuldu. Ancak herkes aynı soruyu sordu: Hepsi hayat doluydu. İntihar olamaz!