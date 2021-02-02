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    Başkan Erdoğan 'a seslendi (Güncel haberler)

    Erdoğan, Türk mühendislerce üretilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsünün ilk yolcusu oldu. Erdoğan, "'a, 'Sen hep ben yapıyorum diyorsun ama. Atla gel, bak biz ne yaptık' diyeyim" dedi.

    Elon Musk, atla gel bak biz ne yaptık

    Erdoğan, Türk mühendislerce üretilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsünün ilk yolcusu oldu. Erdoğan, "Elon Musk'a, 'Sen hep ben yapıyorum diyorsun ama. Atla gel, bak biz ne yaptık' diyeyim" dedi.

    SOKAKLARIN CEO'SU
    Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik düğmeye bastı. Bu kapsamda zabıta ekipleri, şehir dışından gelerek kent merkezinde dilendiği tespit edilen bir şahsı suçüstü yakaladı. Kadın dilencinin üzerinden bin 600 TL çıktı. Bunun bir günlük hasılat olduğunu öğrenen ekipler, şaşkınlık yaşadı. Söz konusu paralar ise kamuya geçirilmek üzere tutanak tutularak muhafaza altına alındı.

    SÜT VE CEZA
    Konya    'daki süt toplama merkezinde yaşanan 'süt banyosu' olayı ile ilgili tutuklanan Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut (32), tahliye oldu. Sayar, "Bu video nedeniyle işimi kaybettim" dedi.

        105.6 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 105 milyon 659 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 75'er bin, 4 bilenler bin 624'er lira, 4 bilenler 111'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira ikramiye alacak.

        BİR TALİHLİYE 242 BIN LİRA
        10 bilen bir kişi, 242 bin 833 lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 53'er lira, 8 bilenler 168'er lira, 7 bilenler 44'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

        CHP'DE TOPLU İSTİFA
        Tek         adam Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki olaylara kulaklarını tıkadı. Tepki topladı. Yalova il başkanlığında aralarında Muharrem İnce'nin kardeşi Hüseyin İnce'nin de bulunduğu 350 üye istifasını açıkladı.

        ÖZTRAK: KENDİ TAKDİRLERİ
        CHP'de işler karıştı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na mektup yazan 3 milletvekili, cuma günü istifa ettiğini açıklandı. Parti sözcüsü Faik Öztrak, istifa hakkında "İstifa tek taraflı bir müessesedir, partiden ayrılan arkadaşların takdiridir" açıklaması yaptı.

        MYANMAR'DA DARBE
        Myanmar'da ordu darbe yaptı. Hükümetin başındaki Aung San Suu Kyi dün sabah gözaltına alındı. Hükümet ise vatandaşları sokağa çağırdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı "Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır" açıklamasını yaptı. Darbe yapan ordu, Arakanlı Müslümanlara defalarca kez soykırımda bulunmuştu.

        WİLDERS'E MEDYA ŞOKU
        Hollanda'da seçimlere 1.5 ay kala gerilim yükseldi! Irkçılık ve Müslümanlar'a yapılan baskı tepki çekti. Ülkenin en önemli gazetelerinden Trouw aşısı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders'in partisinin kapatılmasını istedi.

        NAVALNY'NİN EŞİNE CEZA
        Rusya'da gerilim tırmandı. Muhalif lider Navalny taraftarları sokağa çıktı! 5 binden fazla kişi gözaltına alındı. Navalny'nin eşi Yulia'ya da protestolara katıldığı için 20 bin Ruble (bin 896 TL) ceza yazıldı.

        75 MİLYON DOZ DAHA
        Salgının         merkez üssü haline gelen Avrupa'da şimdi de aşı krizi başladı! Ülkeler, vatandaşlarına yeterli dozda aşı almak için birbiriyle yarıştı. Oxford/ AstraZeneca, talebi karşılayamadı. BioNTech AB'ye 75 milyon doz aşı daha yollayacak.


        BU GENÇLER İNTİHAR ETMİŞ OLAMAZ
        Manisa'da 4 genç aynı yerde ölü bulundu. Birinin boynu kırılmıştı, 3'ü de başından vurulmuştu.
        "İntihar" iddiası konuşuldu. Ancak herkes aynı soruyu sordu: Hepsi hayat doluydu. İntihar olamaz!
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