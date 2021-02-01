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    • 01.02.2021 18:45
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    'de PKK'lı teröristlerin canını okuyan jandarma komandolar "Her yerde ben varım" marşını okudu

    'de görev yapan jandarma komandolar, kar kıyafetleri ile "Her yerde ben varım" mesajı verdi. İşte teröre büyük darbe vuran komanolarımızın okuduğu marş...

    İHA

    Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından jandarma komandoların kar kıyafetleriyle yer aldığı video paylaşıldı.

    Paylaşılan videoda komandolar, komando andını okuyarak "Her yerde ben varım" mesajı verdi. Tunceli'nin huzur kenti olmasını sağlayan jandarma komandolar, son yıllarda teröre büyük darbe vurulmasını sağladı.

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    ASKERLERİN GÜR SADAYLA OKUDUĞU KOMANDO ANDI

    Korku nedir bilmeyiz

    Biz dağların erleri

    Yuva yaptık göklere

    Baş döndüren yerlere

    Engel tanımaz aşarız

    Yüce engin dağları

    El verir uzanırız mor siyah bulutlara

    Ben Türk Komandosuyum

    Düşmanı çelik pençemle ezerim

    Her yerde ben varım

    Havada, karada, denizde, çölde

    Çatakta batakta

    Tunceli'de Ovacık'ta

    Her zaman ve her yerde

    Hazır

    Daima hazır

    Kim; Komando

    Kim: Komando

    Komandolar

    Allah

    Dikkat

    Allah Türk komandosunu korusun

    Sağol
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    Haberler Güncel Tunceli'de PKK'lı teröristlerin canını okuyan jandarma komandolar "Her yerde ben varım" marşını okudu