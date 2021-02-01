Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından jandarma komandoların kar kıyafetleriyle yer aldığı video paylaşıldı.
Paylaşılan videoda komandolar, komando andını okuyarak "Her yerde ben varım" mesajı verdi. Tunceli'nin huzur kenti olmasını sağlayan jandarma komandolar, son yıllarda teröre büyük darbe vurulmasını sağladı.
ASKERLERİN GÜR SADAYLA OKUDUĞU KOMANDO ANDI
Korku nedir bilmeyiz
Biz dağların erleri
Yuva yaptık göklere
Baş döndüren yerlere
Engel tanımaz aşarız
Yüce engin dağları
El verir uzanırız mor siyah bulutlara
Ben Türk Komandosuyum
Düşmanı çelik pençemle ezerim
Her yerde ben varım
Havada, karada, denizde, çölde
Çatakta batakta
Tunceli'de Ovacık'ta
Her zaman ve her yerde
Hazır
Daima hazır
Kim; Komando
Kim: Komando
Komandolar
Allah
Dikkat
Allah Türk komandosunu korusun
Sağol