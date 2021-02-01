Paylaşılan videoda komandolar, komando andını okuyarak "Her yerde ben varım" mesajı verdi. Tunceli'nin huzur kenti olmasını sağlayan jandarma komandolar, son yıllarda teröre büyük darbe vurulmasını sağladı.

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ASKERLERİN GÜR SADAYLA OKUDUĞU KOMANDO ANDI



Korku nedir bilmeyiz



Biz dağların erleri



Yuva yaptık göklere



Baş döndüren yerlere



Engel tanımaz aşarız



Yüce engin dağları



El verir uzanırız mor siyah bulutlara



Ben Türk Komandosuyum



Düşmanı çelik pençemle ezerim



Her yerde ben varım



Havada, karada, denizde, çölde



Çatakta batakta

Tunceli'de Ovacık'ta



Her zaman ve her yerde



Hazır



Daima hazır



Kim; Komando



Kim: Komando



Komandolar

Allah

Dikkat



Allah Türk komandosunu korusun



Sağol