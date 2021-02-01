Başkan Erdoğan konuşması saat kaçta? Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan konuşması ne zaman?

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞMASI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.20'de başladı. Toplantının birkaç saat sürmesi ve ardından açıklama yapılması bekleniyor.

TOPLANTIDA NELER OLACAK?

Başkan Tayyip Erdoğan'ın Elazığ programı nedeniyle geçen hafta yapılamayan kabine toplantısıüç haftalık aranın ardından bugün gerçekleşecek.

Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesini koronavirüs kısıtlamalarında atılacak adımlar oluşturacak. Başta 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen kısıtlamalar olmak üzere, hafta sonu yasaklarında enseme olup olmayacağı da kabinede ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda kısıtlama uygulanan saatlerin esnetilmesi kararının alınabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı ve illerdeki durumla ilgili kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda merakla beklenen lokanta, kafe ve restoranların durumu da görüşülecek.

Bu kapsamda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılmasına dönük son değerlendirme yapılacak.

Yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun da kapsamlı şekilde değerlendirileceği kabinede şubat ayı içinde açıklanması beklenen reform çalışmaları ve AB ile sürdürülen temaslarla ilgili de son değerlendirmeler yapılacak.