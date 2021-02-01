Başkan Erdoğan konuşması saat kaçta? Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan konuşması ne zaman?

Başkan Erdoğan konuşması saat kaçta ne zaman? Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan konuşması saat kaçta sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs sürecinin ele alınacağı ve yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin detayların konuşulacağı toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi ve konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞMASI SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.20'de başladı. Toplantının birkaç saat sürmesi ve ardından açıklama yapılması bekleniyor.
TOPLANTIDA NELER OLACAK?
Başkan Tayyip Erdoğan'ın Elazığ programı nedeniyle geçen hafta yapılamayan kabine toplantısıüç haftalık aranın ardından bugün gerçekleşecek.
Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesini koronavirüs kısıtlamalarında atılacak adımlar oluşturacak. Başta 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen kısıtlamalar olmak üzere, hafta sonu yasaklarında enseme olup olmayacağı da kabinede ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.
Bu kapsamda kısıtlama uygulanan saatlerin esnetilmesi kararının alınabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı ve illerdeki durumla ilgili kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda merakla beklenen lokanta, kafe ve restoranların durumu da görüşülecek.
Bu kapsamda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılmasına dönük son değerlendirme yapılacak.
Yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun da kapsamlı şekilde değerlendirileceği kabinede şubat ayı içinde açıklanması beklenen reform çalışmaları ve AB ile sürdürülen temaslarla ilgili de son değerlendirmeler yapılacak.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman gevşetileceğini merak ediyor.
Bir süredir düşüşte olan vaka satıları son 1 haftada yeniden artışa geçti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar da değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ise şu an için beklenmiyor.