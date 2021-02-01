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    • 01.02.2021 12:04
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    Son dakika: Meteoroloji'den o illere flaş fırtına uyarısı! | HAVA DURUMU

    Son dakika haberleri... Meteoroloji'den yapılan açıklamada , , çevreleri ile 'nun kuzey kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer saatte 74 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 88 kilometre hızla eseceği belirtildi.

    Meteoroloji'den o illere flaş fırtına uyarısı!

    , , ve 'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

    Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer saatte 74 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 88 kilometre hızla eseceği belirtildi.

    Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Meteoroloji'den o illere flaş fırtına uyarısı! | HAVA DURUMU