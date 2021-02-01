Oumuamua hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar arama motorları aracılığıyla araştırmalar yaparak konu hakkında detayları merak ediyor. Güneş Sistemi'nin dışından geldiği tespit edilebilen ilk yıldızlararası nesne olarak Oumuamua hakkında merak edilen bilgileri sizin için derledik. Peki, Oumuamua nedir, ne anlama geliyor? Oumuamua nereden geldi, çöp mü? Uzaylılar mı gönderdi? İşte detaylar...

OUMUAMUA NEDİR?

Güneş Sistemi'nin dışından geldiği tespit edilebilen ilk yıldızlararası nesnedir. 19 Ekim 2017'de Robert Weryk tarafından oldukça eksantrik hiperbolik bir yörüngede, Güneş'ten döndükten 40 gün sonra keşfedildi. İlk gözlemler, cismin Güneş'ten uzaklaştığı sırada Dünya'dan 0,2 AU (30.000.000 km; 19.000.000 mil) uzaklıktayken Pan-STARRS teleskobu ile yapıldı.

İşte detaylı bilgi;