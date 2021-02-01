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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC’ye gidiyor

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret gerçekleştirecek. İşte haberin detayları ve 1 Şubat tarihli 'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    KKTC’ye gidiyor
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret gerçekleştirecek. Başta Kıbrıs meselesi olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ele almak üzere görüşmeler gerçekleştirecek.

    İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI
    İstanbul     polisi geçtiğimiz günlerde HDP Esenyurt İlçe Binası'na baskın yaptı. Altı saat süren aramalarda teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafları ile PKK'ya ait çok sayıda belgeye ulaşıldı. İlçe Başkanı da dün tutuklandı.

    SOMALİ YİNE KAN GÖLÜ
    Somali'nin başkenti 'da bulunan Afrik Otel'e bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Olayda kaç kişinin hayatını kaybettiğine açıklama yapılmazken, saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

    MACRON YİNE FRANSIZ
    Fransa lideri , 'daki aşı krizine değindi. 'yi eleştirdi. / işbirliği ile üretilen aşının 65 yaş üzerinde etkisiz olduğunu söyledi. Oxford'dan Prof. , o sözlere tepki gösterdi: Vatandaşına aşı bulamadığı için talebi azaltmaya çalışıyor.
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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC’ye gidiyor