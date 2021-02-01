Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret gerçekleştirecek. Başta Kıbrıs meselesi olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ele almak üzere görüşmeler gerçekleştirecek.
İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI
İstanbul polisi geçtiğimiz günlerde HDP Esenyurt İlçe Binası'na baskın yaptı. Altı saat süren aramalarda teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafları ile PKK'ya ait çok sayıda belgeye ulaşıldı. İlçe Başkanı Ercan Sağlam da dün tutuklandı.
SOMALİ YİNE KAN GÖLÜ
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Afrik Otel'e bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Olayda kaç kişinin hayatını kaybettiğine açıklama yapılmazken, saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
MACRON YİNE FRANSIZ
Fransa lideri Macron, Avrupa'daki aşı krizine değindi. İngiltere'yi eleştirdi. Oxford/ AstraZeneca işbirliği ile üretilen aşının 65 yaş üzerinde etkisiz olduğunu söyledi. Oxford'dan Prof. John Bell, o sözlere tepki gösterdi: Vatandaşına aşı bulamadığı için talebi azaltmaya çalışıyor.
İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI
İstanbul polisi geçtiğimiz günlerde HDP Esenyurt İlçe Binası'na baskın yaptı. Altı saat süren aramalarda teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafları ile PKK'ya ait çok sayıda belgeye ulaşıldı. İlçe Başkanı Ercan Sağlam da dün tutuklandı.
SOMALİ YİNE KAN GÖLÜ
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Afrik Otel'e bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Olayda kaç kişinin hayatını kaybettiğine açıklama yapılmazken, saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
MACRON YİNE FRANSIZ
Fransa lideri Macron, Avrupa'daki aşı krizine değindi. İngiltere'yi eleştirdi. Oxford/ AstraZeneca işbirliği ile üretilen aşının 65 yaş üzerinde etkisiz olduğunu söyledi. Oxford'dan Prof. John Bell, o sözlere tepki gösterdi: Vatandaşına aşı bulamadığı için talebi azaltmaya çalışıyor.