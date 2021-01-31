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    • 31.01.2021 14:38
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    Türkiye'den kritik F-16 hamlesi! Uçuş ömrü yüzde 50 artıyor

    Türk Hava Kuvvetlerinin en önemli vurucu gücü olan F-16 savaş uçaklarının yapısal ömrü 12 bin saate çıkıyor. i Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinin sürdüğünü bildirdi.

    Türkiye'den kritik F-16 hamlesi

    Türk si, hava kuvvetlerinin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 12 bin saate çıkarıyor.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinin sürdüğünü bildirdi.



    Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirten Demir, "TUSAŞ tarafından yürütülen projeyle hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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