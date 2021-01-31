Türkiye'den kritik F-16 hamlesi! Uçuş ömrü yüzde 50 artıyor

Türk savunma sanayisi, hava kuvvetlerinin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 12 bin saate çıkarıyor.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinin sürdüğünü bildirdi.

2️⃣ @TUSAS_TR tarafından yürütülen projeyle, hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8000 saatten 12000 saate çıkarmayı hedefliyoruz. — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) January 31, 2021

Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirten Demir,ifadelerini kullandı.