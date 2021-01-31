ÖZÜR DİLEDİ

DEVA Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş, yayın sonrası konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kamuoyu ve yayıncı kuruluştan özür dileyen Keleş, "30 Ocak tarihinde katılmış olduğum Murat Altay'la Zongudak'ın Nabzı Programında yaşanan talihsiz olayın üzüntüsü içerisindeyim. Murat beyle yaptığımız sohbetin devamı sırasında hiçbir kişi veya kurumu hedef almadan espri şeklinde sarf ettiğim sözlerim canlı yayına yansımış ve farklı yorumlara neden olmuştur. Üzgün olduğumun bilinmesini ister ve bu sebepten dolayı bütün samimiyetim ve içtenliğimle kamuoyundan, yayıncı kuruluştan ve Zonguldaklı hemşehrilerimizden özür dilerim" dedi.