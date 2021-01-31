AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİNDE İLK SIRAYI İSTANBUL ALDI



En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan ilimiz "İstanbul" oldu. Bugüne kadar 19.271 ad ve 45.332 soyadı değişikliği yapıldı.

İstanbul'u takiben; 7.001 adet ile "Ankara", 4.254 adet ile "İzmir", 3.361 adet ile "Diyarbakır", 3.154 adet ile "Antalya", 3.013 adet ile "Adana", 2.940 adet ile "Bursa", 2.633 adet ile "Şanlıurfa", 2.628 adet ile "Konya" en çok ad düzeltmesi yapılan iller olarak sıralandı.

14.904 adet ile "Şanlıurfa", 14.661 adet ile "Ankara", 9.536 adet ile "Diyarbakır", 8.260 adet ile "Bursa", 7.823 adet ile "İzmir", 7.647 adet ile "Van", 7.549 adet ile "Gaziantep", 6.599 adet ile "Adana", 6.476 adet ile "Kayseri" ise en çok soyadı düzeltmesi yapılan iller oldu.